ترامب: الولايات المتحدة تواجه إيران أكبر رعاة الإرهاب في العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، أن الولايات المتحدة تواجه إيران أكبر رعاة الإرهاب في العالم.



وأضاف ترامب، خلال كلمته بالقمة الوطنية للمجلس الإسرائيلي الأمريكي في ولاية فلوريدا: "فرضنا على إيران عقوبات، والناتج المحلي الإجمالي في إيران انخفض بنسبة 25% هذا العام".

وتابع: "أعتقد أن الآلاف قتلوا في المظاهرات الأخيرة".

وكان ترامب قد أكد ذلك خلال زيارة للندن للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي، موضحاً أن "هذا هو السبب في قيامها بقطع الإنترنت كي لا يرى الناس ماذا يحدث".

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ولفت الرئيس الأمريكي إلى أن "الشعب الإيراني هو أكبر ضحايا النظام".

وزاد: "لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي".

وكان الرئيس الأمريكي قال، في تصريحات سابقة، إن إيران مستمرة في تهديد أمن المنطقة، موضحاً أن ذلك ظهر جلياً في مهاجمة المنشآت النفطية ومنشآت الغاز الطبيعي في السعودية، سبتمبر/أيلول الماضي.

وبين أن نشر القوات في الشرق الأوسط جاء لحماية مصالح واشنطن وتعزيز سبل الحماية ضد الأعمال العدائية، التي تقوم بها إيران ووكلاؤها في المنطقة