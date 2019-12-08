النشرة: المتظاهرون في صيدا يفتحون بوابة الكينايات عند نهر الاولي

افاد مراسل "الخليج 365" في صيدا، ان "المتظاهرين في صيدا أعلنوا عن فتح ابواب الكنايات عنى نهر الاولي التي كانت منتزها للناس وتشكل ذاكرة جماعية ومتنفسا الصيداويين، قبل ان يتم يتبين انها ملك خاص فجرى اقامة سور حولها وبوابة تفتح امام العموم نهارا ومجانا ولكن ضمن شروط محددة.
وقال المتظاهرون في بيان "لان انطلاقتنا كان سببها الدفاع عن وجع الفقراء ونقل صوت الذين لا صوت لهم بوجه السلطة السياسية الفاسدة، نحن نفتح ابواب الكنايات للناس. هي ذاكرة ومتنفس الصيداويين، شرعنا ابوابها ليلاً ونهاراً. وان اقفلت مجدداً، خذوا ما يدهشكم".
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