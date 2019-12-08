مسؤول بالرئاسة التركية: عملية "نبع السلام" أحبطت مشاريع هندسة جيوسياسية

شدّد رئيس دائرة الاتصال في ​الرئاسة التركية​ فخر الدين ألطون، على أنّ "​تركيا​ بذلت جهودًا كبيرة لتطوير رؤيتها الجيوسياسيّة وتجاوُز التحديات الّتي واجهتها"، مبيّنًا أنّ "تركيا نفّذت سياستها الخاصة في العديد من القضايا المعقّدة، مثل ​مكافحة الإرهاب​ والشأنَين السوري والقبرصي والمستجدّات شرقي ​البحر المتوسط​".

ولفت في كلمة له بولاية أنطاليا جنوبي البلاد، إلى أنّ "قوّتنا في المفاوضات تستمدّ زخمها من قوتنا الإقليميّة، ومن خلال عمليّة "نبع السلام" فقط أثبتنا إمكانيّة وضع قواعد لعبتنا، وإحباط مشاريع هندسة جيوسياسيّة مشابهة لأُخرى حاكتها جهات فاعلة أجنبيّة قبل 100 عام، على الرغم من جميع محاولات الحصار".

وأكّد ألطون أنّ "تركيا تكافح بفاعليّة في الميدان وعلى الطاولة جميع التنظيمات الإرهابية دون التمييز بينها، وفي مقدمتها "غولن" و"ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش".