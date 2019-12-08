التليغراف: المسلح السعودي الذي اطلق النار بقاعدة فلوريدا كان يعتبر الولايات المتحدة "أمة الشر"

اشارت صحيفة "ديلي تليغراف" في ​تقرير​ حول ​إطلاق النار​ في قاعدة بنساكولا البحرية في ​ولاية فلوريدا​ الأميركية الذي نفذه متدرب سعودي وأسفر عن مقتل ثلاثة وإصابة 8 آخرين، تحت عنوان المسلح السعودي كان يعتبر ​الولايات المتحدة​ "أمة الشر"، الى إن الملازم محمد سعيد الشمراني كتب على حسابه على ​تويتر​ منشورا قال فيه "أنا ضد الشر والولايات المتحدة ككل أصبحت أمة الشر"، ومضى قائلا "أنا لست ضدك لأنك أميركي، ولا أكرهك بسبب الحريات التي تتمتع بها، لكنني أكرهك لأنك تدعم وتمول يوميا جرائم لا ترتكب ضد المسلمين فحسب بل ضد الانسانية جمعاء".

وأوضحت أنه وفقا لمجموعة "سايت" الاستخباراتية الأميركية، وهو موقع يراقب الإعلام الارهابي، فالرسالة تلك نشرت قبل ساعات فقط من الهجوم.

وذكرت إن ​مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي​ "أف بي آي" يعكف حاليا على التحقق من أن الشمراني هو من كتب هذه الرسالة، والتأكد من إذا ما كان تصرف بشكل منفرد أو أن لديه شركاء. ولفتت الى أن ​السعودية​ تحاول النأي بنفسها عما حدث وخاصة في ظل محاولاتها الدؤوبة لتحسين صورتها كدولة مصدرة لنسخة متطرفة من ​الإسلام​.

ونقلت الصحيفة البريطانية ما قاله الأمير خالد بن سلمان، الابن الأصغر لملك السعودية ونائب وزير الدفاع، "مثل كثير من أفراد ​الجيش السعودي​، تلقيت التدريب في قاعدة عسكرية أميركية، واستفدنا من التدريب القيم في محاربة ​الإرهاب​ والأخطار الأخرى جنبا إلى جنب مع حلفائنا الأميركيين".

لكن وزير الدفاع الاميركي مارك آسبر، أكد بحسب الصحيفة، أنه بالرغم من أن عناصر ​القوات​ الجوية السعودية الذين يتلقون التدريب في الولايات المتحدة تم اختيارهم بعناية شديدة، وينحدر معظمهم من النخبة السعودية، إلا أنه تعهد بإعادة النظر في طريقة فحص المرشحين للتدريب في الولايات المتحدة.