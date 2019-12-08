البنتاغون: لا نستبعد إرسال قوات أميركية إضافية إلى سوريا إذا لزم الأمر

أعلن وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، "أنّه لا يستبعد إرسال قوات أميركيّة إضافيّة إلى سوريا إذا لزم الأمر.
ولفت في تصريح، في منتدى أمني بكاليفورنيا، إلى "أنّه على تشاور مستمر مع هيئة الأركان المشتركة والقيادة المركزية للقوات المسلحة الأميركية، لتوفير كلّ ما هو مطلوب لإنجاز المهام".
وكان إسبر قد ركّز في وقت سابق، على أنّه "ليس مُستبعَدًا أن تستمرّ الولايات المتحدة الأميركية في تخفيض وجود قواتها في سوريا"، مؤكّدًا أنّ "الولايات المتحدة أتمت سحب قواتها من شمال شرق سوريا"، مشيرًا إلى أنّ "واشنطن تحتفظ بإمكانيّة إدخال وإخراج عدد قليل من العسكريّين الأميركيّين، ولكن إجمالي عدد العسكريّين الأميركيّين الموجودين في المنطقة في المستقبل المنظور سيتراوح حول 600 شخص".
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