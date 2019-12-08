مقتل 4 أشخاص وإصابة 2 آخرين في إطلاق نار بالقرب من القصر الرئاسي المكسيكي

ذكرت وسائل إعلام مكسيكيّة أنّ "أربعة أشخاص قُتلوا وأُصيب اثنان آخران، نتيجة ​إطلاق نار​ وقع بالقرب من القصر الوطني في وسط العاصمة ​المكسيك​ية ​مكسيكو​". وأوضحت أنّ "مُطلق النار دخل إلى أحد المباني بجوار القصر، وفجأة بدأ في إطلاق النار". وتُعاني المكسيك من انتشار أعمال ​العنف​ على مدى سنوات، إذ يقتل نحو 100 شخص يوميًّا في البلاد، الّتي سجّلت أكثر من 36 ألف جريمة قتل العام الماضي. ويرجع ذلك لحدّ كبير إلى انتشار العصابات الإجراميّة الّتي تَجني أموالها من خلال ​المخدرات​ وعمليّات الخطف والابتزاز.

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