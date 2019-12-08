تسرب مادة المازوت في أحد شوارع بلدة العباسية قضاء صور

تسربت مادة ​المازوت​ في أحد شوارع بلدة العباسية في ​قضاء صور​، وعملت فرقة إنقاذ تابعة ل​جمعية الرسالة​ للإسعاف الصحي من البلدة المذكورة لتأمين الطريق ومساعدة المتضررين.

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