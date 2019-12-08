بقرادوني: رئيس الحكومة الذي سيدعمه المستقبل بإجتماعه اليوم سيكون رئيس الحكومة المقبل

اشار رئيس ​حزب الكتائب​ الاسبق ​كريم بقرادوني​ الى ان الواقع السياسي اليوم بإنتظار رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ وماذا سيقرر في ما خص الحكومة قبيل ​الاستشارات النيابية​ غدا الاثنين، واليوم هناك اجتماع للمستقبل للقرار، واعتقد ان رئيس الحكومة الذي سيدعمه ​المستقبل​ اليوم سيكون رئيس الحكومة المقبل. واعتبر انه اما الحريري او من سيسميه الحريري سيكون رئيس الحكومة المقبل.

واعتبر بقرادوني في حديث تلفزيوني، ان ​سمير الخطيب​ لا دخل له في ال​سياسة​، وهو لا يملك تاريخ سياسي، وهو انتقل من لا سياسة الى ​رئاسة الحكومة​، ورأى ان المطلوب اليوم رئيس محنك وقوي ونحن على ابواب انهيار اقتصادي، ونحن لا يمكننا ان نسلم الحكومة الى شخص لم يتعاط ​السياسة​ من قبل في هذا الظرف الدقيق.

ولفت الى انه اذا نجح سمير الخطيب الجميع سيصفق له، واذا لم ينجح سنحمل المسؤولية للحريري. واعتبر ان المحاسبة غدا ليست مع رئيس الحكومة بل مع الشخص الذي جاء به، والحكومة التي ستتشكل بحاجة على الفور الى 5 الى 6 مليار دولار على الفور.