النشرة: تشكُل برك وبحيرات في الطرقات بالنبطية نتيجة الأمطار الغزيرة

ذكر مراسل "النشرة" في ​النبطية​ أنّ "​الأمطار​ الغزيرة الّتي تساقطت صباح اليوم على النبطية ومنطقتها، وصولًا حتّى ​إقليم التفاح​، شكّلت بركًا وبحيرات في الطرقات. وتزامن ذلك مع ضباب كثيف على المرتفعات".

ولفت إلى أنّ "​الدفاع المدني​ اللبناني و​قوى الأمن الداخلي​ وجّها تحذيرات إلى السائقين بضرورة القيادة بحذر وتأنّ خصوصًا على الطرقات الجبليّة والمنحدِرة ، تحسّبًا لوقوع انزلاقات و​حوادث سير​".