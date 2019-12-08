النشرة: تشكُل برك وبحيرات في الطرقات بالنبطية نتيجة الأمطار الغزيرة

ذكر مراسل "النشرة" في النبطية أنّ "الأمطار الغزيرة الّتي تساقطت صباح اليوم على النبطية ومنطقتها، وصولًا حتّى إقليم التفاح، شكّلت بركًا وبحيرات في الطرقات. وتزامن ذلك مع ضباب كثيف على المرتفعات".
ولفت إلى أنّ "الدفاع المدني اللبناني وقوى الأمن الداخلي وجّها تحذيرات إلى السائقين بضرورة القيادة بحذر وتأنّ خصوصًا على الطرقات الجبليّة والمنحدِرة ، تحسّبًا لوقوع انزلاقات وحوادث سير".
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