تسرب مادة المازوت عند مفرق شانيه بحمدون وقوى الامن تطلب الحذر

طلبت غرفة التحكم المروري من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تسرب مادة ​المازوت​ عند مفرق شانيه ​بحمدون​، وقد تم التنسيق مع غرفة العمليات الاقليمية وتكليف دورية الى المحلة للمعالجة وحرصاً على ​السلامة العامة​.

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