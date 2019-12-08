شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ"محلية البرلمان": التصدى للمواقف والأسواق العشوائية يمنع الفوضى والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف "عتمان"، لـ"الخليج 365"، أن الحصر المبدئى الذى أجرته الحكومة، كشف عن وجود الآلاف من الأسواق والمواقف غير المقننة، والتى تعمل خارج رقابة الدولة والقانون، ولا تدفع ضرائب ورسوم ترخيص مثل الأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية الأخرى، وهذا أمر غير مقبول في دولة المؤسسات والقانون، ولابد من التصدى لهذا المخالفات والعمل على تقنينها أو استبدالها أو إزالتها، وإجراء حصر شامل لكل المواقف والأسواق غير الرسمية.
وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن دمج الاقتصاد غير الرسمى أو الموازى فى الاقتصاد الرسمى للدولة ضرورة ملحة، وأمر يتطلب إرادة حقيقية وقرارات حاسمة للحفاظ على حقوق الدولة والتصدى للفوضى.
كانت هذه تفاصيل خبر عضو بـ"محلية البرلمان": التصدى للمواقف والأسواق العشوائية يمنع الفوضى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.