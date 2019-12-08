شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ"محلية البرلمان": التصدى للمواقف والأسواق العشوائية يمنع الفوضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب على عتمان، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن تصدى الدولة للأسواق العشوائية ومواقف الأجرة والسرفيس العشوائية، والعمل على تقنينها، وإخضاعها للقانون، سيدخل لخزينة الدولة موارد مالية كبيرة.

وأضاف "عتمان"، لـ"الخليج 365"، أن الحصر المبدئى الذى أجرته الحكومة، كشف عن وجود الآلاف من الأسواق والمواقف غير المقننة، والتى تعمل خارج رقابة الدولة والقانون، ولا تدفع ضرائب ورسوم ترخيص مثل الأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية الأخرى، وهذا أمر غير مقبول في دولة المؤسسات والقانون، ولابد من التصدى لهذا المخالفات والعمل على تقنينها أو استبدالها أو إزالتها، وإجراء حصر شامل لكل المواقف والأسواق غير الرسمية.

Advertisements

وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن دمج الاقتصاد غير الرسمى أو الموازى فى الاقتصاد الرسمى للدولة ضرورة ملحة، وأمر يتطلب إرادة حقيقية وقرارات حاسمة للحفاظ على حقوق الدولة والتصدى للفوضى.