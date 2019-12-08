شكرا لقرائتكم خبر عن "دينية البرلمان": جماعات الإرهاب تصرف ملايين الدولارات للترويج لفتاوي متطرفة والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف "حمروش"، لـ"الخليج 365"، أن جماعة الإخوان الإرهابية والتي تعد منبع الجماعات المتطرفة تصرف ملايين الدولارات على إنشاء المواقع والصفحات التي تروج للعنف والإرهاب وتحرض ضد الدولة المصرية ورموزها ومؤسساتها، كما تعمل علي إصدار فتاوي بعيدة عن صحيح الدين والوسطية والاعتدال، تحرض على الكراهية ونشر الفتنة والفوضي.
وشدد أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، علي ضرورة تفعيل أحكام قانون مكافحة جرائم الانترنت، وسرعة مناقشة مشروع قانون تنظيم الفتوي في الجلسة العامة للبرلمان وإصداره، لمعاقبة من يصدر فتاوي متطرفة أو يصدر فتاوى وهو غير متخصص.
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