الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 5 فلسطينيين في الضفة الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب- (د ب أ):

أفاد تقرير إخباري إسرائيلي، الأحد، باعتقال 5 فلسطينيين خلال مداهمات شنّتها قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية بالضفة الغربية.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" على موقعها الإلكتروني، أن المداهمات قامت بها قوات من الأمن الداخلي وحرس الحدود والشرطة.

ولم تذكر الصحيفة ما إذا كان لأي من الموقوفين انتماءات تنظيمية، إلا أنها أشارت إلى أن القوات عثرت على أسلحة غير مرخصة.

وتعتقل إسرائيل، بصورة شبه يومية، فلسطينيين تصفهم بأنهم "مطلوبون لأجهزة الأمن، للاشتباه في ضلوعهم في ممارسة الإرهاب، والإخلال بالنظام العام والقيام بأعمال شغب".