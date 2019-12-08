حماس: الغارات الإسرائيلية على غزة "تصعيد خطير لا يمكن التسليم به"

محمد اسماعيل - القاهرة - غزة- (د ب أ):

شددت حركة حماس، الأحد، على أن استمرار غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة يمثل "تصعيدا خطيرا لا يمكن التسليم به".

وصرح الناطق باسم الحركة فوزي برهوم، في بيان، بأن على إسرائيل "أن تتحمل تبعات ونتائج هذه السياسة الحمقاء التي لن ترتد إلا في وجهها".

وأضاف برهوم أن "المقاومة الباسلة وفي مقدمتها كتائب القسام لها تجارب كافية في كيفية التعامل مع هذا العدو وكسر معادلاته وجعله لا يعرف الهدوء".

وشنت طائرات حربية إسرائيلية ليلة السبت/الأحد غارة على ثلاثة مواقع تتبع لكتائب القسام الجناح العسكري لحماس في غزة.

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وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان إنه استهدف قاعدة عسكرية تابعة لحماس تشمل مستودعات ومكاتب ومواقع حراسة، كما تم تدمير موقع عسكري تابع للقوة البحرية التابعة للحركة.

وكانت إسرائيل أعلنت مساء أمس السبت أن ثلاث قذائف صاروخية أطلقت من القطاع، باتجاه جنوب أراضيها وتصدت لها منظومة القبة الحديدية الدفاعية، دون إصابات.

ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسئوليتها عن إطلاق القذائف الصاروخية.

وشهد قطاع غزة منتصف الشهر الماضي جولة توتر بين حركة الجهاد الإسلامي وإسرائيل عقب اغتيال قيادي عسكري في الحركة. واستمرت جولة التوتر ليومين وقتل فيها 36 فلسطينيا.