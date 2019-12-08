الكشف على 1612 موطنًا في قافلة طبية مجانية بقرية 49 الدرافيل ببلقاس

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إجراء الكشف على 1612 مواطن في قافلة طبية مجانية بقرية الدرافيل مركز بلقاس خلال يومين.

وقال محافظ الدقهلية، إنه قد جري تحويل 25 مريضًا لإجراء جراحات مختلفة بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة بالمحافظة، وإصدار 7 قرارات علاج على نفقة الدولة، وإجراء أشعة عادية وموجات صوتية لـ 150 حالة، وإجراء 350 تحليل مختلف بمعامل الدم والطفيليات، والكشف على151من أمراض الضغط والسكر.

وأضاف محافظ الدقهلية، في تصريحات صحفية اليوم، استمرار القوافل العلاجية المجانية لخدمة المواطنين في كافة مراكز وقرى المحافظة، وخاصة في المناطق البعيدة وتوفير الخدمة الطبية والعلاجية المجانية لهم في أماكن إقامتهم.

من جهته قال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن القافلة التي استمرت على مدار يومي6،7 ديسمبر الجاري، ضمت 10 عيادات متخصصة شملت عيادة 2 باطنة، و2عيادة أطفال وعيادة جلدية، وعيادة جراحة وعظام وعيادة نسا وتنظيم أسرة، واسنان، وأقيم على هامش القافلة 35ندوة تثقيفية .