رئيس حي المناخ ببورسعيد: قانون التصالح في مخالفات البناء ينهي إجراءات التقاضي

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال الدكتور منصور بكري، رئيس حي المناخ بمحافظة بورسعيد، اليوم الأحد، إن قانون التصالح في مخالفات البناء له 6 فوائد في مصلحة المواطن.

وأشار "بكري"، في تصريحات صحفية، إلى أن المواطنين الذين سيتقدمون للتصالح ويستفيدون من القانون ويستمكنوا من توصيل المرافق بصورة قانونية، ووقف إجراءات التقاضي بينهم وبين الدولة، ووقف تنفيذ قرارات الإزالة، وترخيص المنشآت التجارية بالعقار، ويعد بمثابة رخصة للعقار، وإصدار ترخيص تعلية.

وأهاب رئيس الحي بالمواطنين أصحاب مخالفات البناء سرعة التقدم بطلبات التصالح للمركز التكنولوجي بحي المناخ قبل انتهاء المهلة المحددة في يناير عام 2020، حيث سيتم اتخاذ إجراءات الإزالة للمخالفة فور انتهاء المهلة المحددة في حالة عدم التقدم بطلب التصالح.