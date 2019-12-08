إزالة مغاسل سيارات مخالفة في بورسعيد -(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:
شن حي المناخ بمحافظة بورسعيد، حملة لإزالة مغاسل السيارات المخالفة في نطاق الحي، صباح اليوم السبت.
وقال الدكتور منصور بكري رئيس حي المناخ، في تصريحات صحفية، إنه تم شن حملة بالتعاون مع شرطة المرافق بقيادة العميد محمد المليجي، وفريق العمل بإدارة الإشغالات والإدارات المعنية بالحي، أسفرت عن إزالة 3 مغاسل سيارات عشوائية بمنطقة السيدة زينب وبشارع الإمام محمد عبده، كما تم غلق محل لمخالفة الترخيص، وكشك يستخدم لغسيل السيارات.
وأكد رئيس الحي على أنه تم إزالة الباعة الجائلين من نهر الطريق بشوارع الأمين، كسرى، النصر، وستالينجراد، وعادل الشربينى، مشددا على أن الحملات مستمرة صباحا ومساء للتصدي لأي مخالفات وتطبيق القانون على أصحابها.
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