طلبة مدارس بغداد والنجف يضربون عن الدوام الرسمي

شهدت مدارس شرق العاصمة العراقية بغداد، اليوم الأحد، إضرابا عن الدوام الرسمي من الطلاب.
قال مصدر محلي إن "أغلب مناطق شرق العاصمة بغداد شهدت إضراب طلبة المدارس عن الدوام الرسمي"، حسبما أفادت وكالةأنباء سبوتنيك.
وتجمع المئات من طلبة الإعداديات في محافظة النجف، في ساحة
وبشأن الموقف الأمني في العاصمة، ذكر المصدر أن "الوضع الأمني جيد مع توافد أعداد قليلة إلى الساحات".
وأوضح أن "المتظاهرين في الخلاني والسنك متمركزون عندالخط الأول ومرآب السنك"، مبينا في الوقت نفسه أن "الوضع جيد في ساحة الوثبة ومنطقة حافظ القاضي وقرب جسر الأحرار".
ويواصل المتظاهرون في بغداد، ومحافظات وسط وجنوب العراق، مع انضمام المعتصمين، في المدن الشمالية، والغربية، احتجاجاتهم للشهر الثالث على التوالي، رغم استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، مطالبين بحل البرلمان، ومحاكمة المتورطين بقتل المتظاهرين، وإجراء انتخابات مبكرة.
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