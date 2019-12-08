السلطات الأردنية تحبط تهريب كمية من المخدرات قادمة من سوريا

أعلنت السلطات الأردنية، اليوم الأحد، إحباط محاولة تهريب كبيرة من المخدرات على الحدود المشتركة بين الأردن وسوريا.
وذكرت مصادر عسكرية أن "المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، أحبطت على إحدى واجهاتها، محاولة تهريب كميةكبيرة من المخدرات بواسطة سيارة حاولت اجتياز الحدود من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية"، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.
وأوضح المصدر أنه "تم تطبيق قواعدالاشتباك، ما أدّى إلى تراجع الأشخاص إلى داخل العمق السوري".
ولفت المصدر إلى أن "بعد تفتيش المنطقة والسيارة، ضبطت نحو مليونين و703 ألف حبة نوع "كبتاغون"، 12012 كف حشيش، 22250 حبة نوع "لاريكا" و17 ألف حبة مخدرة مختلفة الأنواع؛ وتم تحويلها إلى الجهات المختصة".
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