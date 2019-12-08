الأمن الجنائي: انخفاض الجرائم بنسبة 50% في سوريا

كشف مدير الأمن الجنائي في سوريا، ناصر ديب، عن انخفاض الجرائم في البلاد بشكل عام ما بين عامي 2018 والعام الحالي إلى أكثر من 50 %، نتيجة عودة الكثير من المناطق إلى سيطرة الدولة.

وقال مثلا، إن جرائم الاغتصاب انخفضت بمعدل 50 % والخطف 48 % بينما انخفضت جرائم تهريب الأسلحة بمعدل 60

% والتسول بمعدل 46 % والسرقة 16 % والقتل 63 %، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وفي لقاء خاص مع صحيفة "الوطن" أعلن ديب، أنه تمت معالجة مشكلة تشابه الأسماء، كما تم إلغاء كل الطلبات أو إذاعات البحث غير المقترنة بموافقة القضاء

وأصبحت جميعها مقترنة بهذه الموافقة.

وأكد ديب أن العلاقة والارتباط بين سوريا والإنتربول الدولي لم ينقطعا، رغم أن هناك ضغطا على الأمانة العامة للشرطة الدولية لعدم التجاوب مع الطلبات التي ترد من سوريا.

وكشف أن بعض مكاتب الشرطة العربية كانت تهمل طلبات سوريا في القبض على مطلوبين، وأكد أنه سيتم خلال ستة أشهر إدخال بصمات أصحاب السوابق ضمن "داتا" في فرع أدلة الأمن الجنائي للكشف سريعا عن الجرائم.