قوات الاحتلال تداهم الضفة وتعتقل 5 فلسطينيين

أفاد تقرير إخباري إسرائيلي، اليوم الأحد، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الليلة الماضية خمسة فلسطينيين خلال مداهمات بالضفة الغربية.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست"، على موقعها الإلكتروني، أن المداهمات قامت بها قوات من الأمن الداخلي وحرس الحدود والشرطة.

ولم تذكر الصحيفة ما إذا كان لأي من الموقوفين انتماءات تنظيمية.

وتعتقل إسرائيل، بصورة شبه يومية، فلسطينيين وتزعم ضلوعهم في الإخلال بالنظام العام والقيام بأعمال شغب.