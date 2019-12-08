استطلاع للرأي يظهر تراجع شعبية "المحافظين" البريطاني

أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "سافنتا كومريس" لقياسات الرأى لحساب صحيفة ديلي تليجراف البريطانية، خلال الفترة ما بين 4 إلى 5 ديسمبر، تراجع شعبية حزب المحافظين بحصوله على نسبة تأييد 41 بالمئة وذلك بعد أن كانت النسبة 42 فى المئة، وذلك في الوقت الذي تدخل فيه الحملات الانتخابية أسبوعها الأخير، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج.

وبحسب الاستطلاع الذي ضم عينة مؤلفة من نحو ألفي شخص، فقد حصل حزب العمال المعارض على نسبة تأييد بلغت 33 بالمئة بعد أن كانت النسبة 34 بالمئة وذلك قبل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها فى الثانى عشر من ديسمبر.

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وأظهر الاستطلاع حصول حزب الديموقراطيين الأحرار على نسبة تأييد 12 بالمئة، فيما حاز حزب بريكست على نسبة تأييد بلغت 3 بالمئة.