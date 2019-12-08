أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "سافنتا كومريس" لقياسات الرأى لحساب صحيفة ديلي تليجراف البريطانية، خلال الفترة ما بين 4 إلى 5 ديسمبر، تراجع شعبية حزب المحافظين بحصوله على نسبة تأييد 41 بالمئة وذلك بعد أن كانت النسبة 42 فى المئة، وذلك في الوقت الذي تدخل فيه الحملات الانتخابية أسبوعها الأخير، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج.
وبحسب الاستطلاع الذي ضم عينة مؤلفة من نحو ألفي شخص، فقد حصل حزب العمال المعارض على نسبة تأييد بلغت 33 بالمئة بعد أن كانت النسبة 34 بالمئة وذلك قبل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها فى الثانى عشر من ديسمبر.
اقرأ أيضاً...جونسون يكشف عن برنامجه الانتخابي مشدداً على أولوية "بريكست"
وأظهر الاستطلاع حصول حزب الديموقراطيين الأحرار على نسبة تأييد 12 بالمئة، فيما حاز حزب بريكست على نسبة تأييد بلغت 3 بالمئة.
كانت هذه تفاصيل خبر استطلاع للرأي يظهر تراجع شعبية "المحافظين" البريطاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.