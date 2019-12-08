إضراب للأسبوع الثالث..الأساتذة يواصلون احتجاجاتهم يوم غد

أعلنت تنسيقية الأساتذة حاملي الشهادات العليا، تمديدها لإضرابها عن العمل، لأسبوع ثان، يبدأ انطلاقا من، يوم غد الاثنين.

وقالت التنسيقية، في بلاغ لها، أصدرته، إن إضرابها، الذي مددته، قد تقرر، في الأسبوع المقبل، تمديده لأسبوع ثالث، معلنة مواصلة أعضائها للاحتجاج في العاصمة الرباط.

وكان الأساتذة حاملو الشهادات العليا قد وجهوا اتهامات إلى سلطات الرباط بتعنيفهم، إذ كانوا قد اقتحموا مقر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ومقر مديرية الموارد البشرية التابعة لنفس الوزارة.

ويخوض الأساتذة حاملو الشهادات العليا إضرابهم عن العمل، مع سلسلة من الاحتجاجات في العاصمة الرباط، للمطالبة بتغيير إطارهم، وترقيتهم بالشهادة.

ومن المنتظر أن يتزامن إضراب حاملي الشهادات، الأسبوع المقبل، مع إضراب من المنتظر أن يخوضه أطر التخطيط، والتوجيه التربوي في وزارة التعليم، يومي 11 و12 من الشهر الجاري.