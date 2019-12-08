قادما من القاهرة: هنية يصل تركيا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وصل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، صباح اليوم الأحد إلى تركيا، قادما من القاهرة، وذلك في ثاني محطات جولته الخارجية التي استهلها بمصر.

ونشر عضو المكتب السياسي للحركة مسؤول العلاقات الوطنية فيها، حسام بدران صورة تجمعه بهنية وعدد من أعضاء المكتب السياسي وقادة حماس، التقطت بعد وصول رئيس المكتب السياسي لتركيا.

ويظهر في الصورة إلى جانب هنية نائبه صالح العاروري، وأعضاء المكتب السياسي موسى أبو مرزوق ونزار عوض الله وخليل الحية، وحسام بدران، ورئيس الحركة في الخارج ماهر صلاح، وآخرون.

وقال بدران معلقا على الصورة "فلسطين تجمعنا وخدمة شعبنا مهمتنا، وتحرير الأرض هدفنا. نسير على درب من سبقنا من القادة الشهداء ونستحضر صعود أسرانا".

وأضاف "نمضي مطمئنين بالتفاف شعبنا من حولنا، وبنادق المقاومين تفتح لنا الآفاق، ويقيننا أن اللقاء في ساحات الأقصى قادم".

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واستهل هنية جولته الخارجية يوم الإثنين الماضي 2 كانون الأول/ ديسمبر، بزيارة القاهرة، ولقاء مسؤولين مصريين، وقيادة حركة الجهاد الإسلامي برئاسة الأمين العام زياد النخالة.

وهذه هي أول زيارة خارجية يجريها هنية منذ انتخابه رئيسا للمكتب السياسي لحماس عام 2017، باستثناء زياراته لمصر.

وأجرى هنية على رأس وفد من قيادة حماس زيارة مطولة إلى مصر بدأت في 3 شباط/فبراير 2019، واستمرت 24 يوما. وخلال الزيارة أجرى مباحثات مع مسؤولين مصريين بشأن القضية الفلسطينية والعلاقة الثنائية بين حماس ومصر.