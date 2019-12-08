اعتقالات بالضفة والقدس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شن قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، حملة دهم وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية.

وقال جيش الاحتلال في بيانه لوسائل الإعلام إن جنوده اعتقلوا 5 شبان خلال اقتحامات بالضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

وزعم المتحدث العسكري بأنه العثور على أسلحة من نوع "كارلو"، وذخيرة جنوب الضفة.

واقتحمت دوريات الاحتلال بلدة صوريف شمالي الخليل، واستجوبت أمير إبراهيم غنيمات، واعتدت عليه بالضرب ودهمت عدة منازل في البلدة.

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كما اعتقلت قوات الاحتلال طفلة قرب الحرم الإبراهيمي في الخليل.

وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال المتمركزة في محيط الحرم الإبراهيمي اعتقلت الطفلة أفنان أبو اسنينة (14 عاما)، وهي في طريقها لمدرستها، على الحاجز الاحتلالي المسمى أبو الريش بحجة حيازتها سكينا.

في القدس، اعتقلت شرطة الاحتلال، الناشط المقدسي نضال عبود خلال فعالية في باب العامود بالقدس المحتلة، وفرضت إجراءات مشددة على مداخل البلدة القديمة.