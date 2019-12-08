المكسيك: مقتل 4 أشخاص بالقرب من القصر الرئاسي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي أربعة أشخاص مصرعهم، أمس السبت، في العاصمة المكسيكية، نتيجة إطلاق نار وقع بالقرب من القصر الرئاسي، ما استدعى التدخل السريع للقوات الأمنية.

وقال مسؤولون محليون لوكالة "أسوشييتد برس" الأميركية، إن رجلا مسلحا دخل إلى مبنى سكني، في شارع صغير يبعد خطوات عدّة من القصر الرئاسي، وحاول التبول في الفناء الداخلي للمنزل ما دفع السكان إلى الاحتجاج ومنعه من ذلك.

وأوردت الشرطة للوكالة، أن ذلك أغضب الرجل على ما يبدو، ليقوم بإخراج مسدسه وإطلاق النار على جميع الموجودين، مصيبا خمسة أشخاص وقاتلا ثلاثة منهم.

ورسعان ما هرعت عشرات الوحدات من الشرطة والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وتمكن أحد عناصرها من قتل المهاجم.

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وعرض التلفزيون المكسيكي لقطات مصورة، تظهر نحو 100 عنصر من الشرطة، وصلوا إلى الموقع وفرضوا طوقا أمنيا حوله.

ووقع هذا الحادث في الوقت الذي كانت فيه المنطقة مكتظة بالسياح، وقال مقيمون في الشارع، إنه غير آمن على الإطلاق على الرغم من وجوده مباشرة أمام القصر الرئاسي، ما يشير إلى أزمة العنف وجرائم القتل التي تنهش البلاد.

وكان الرئيس المكسيكي الحالي، مانويل لوبيس أوبرادور، الذي تولى زمام السلطة في البلاد منذ عام واحد، وانتقل إلى قصر المكسيك الوطني بعد أن حول قصر لوس بينوس الرئاسي السابق إلى متحف، في زيارة خارجية خلال وقوع الجريمة.