رهط: إضراب مفتوح في مدرسة بيت الحكمة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - باشرت لجنة أولياء أمور الطلاب في مدرسة بيت الحكمة الابتدائية في مدينة رهط بمنطقة النقب، اليوم الأحد، إجراءاتها الاحتجاجية التي اتخذتها في جلسة خاصة، مساء أمس، وشرعت بالإضراب المفتوح بدءً من اليوم ولغاية إشعار آخر، وذلك في أعقاب نشر تقرير سلطة الكهرباء ما يتعلق بخطورة استعمال الغرف الدراسية في الغرف المتنقلة (الكرفانات).

وذكرت اللجنة في بيان أصدرته، أن "المشاكل في الغرف المتنقلة تشكل خطورة على حياة الطلاب، خاصة مع هطول الأمطار".

وأضافت أنه "من باب المسؤولية الملقاة على عاتق لجنة أولياء أمور الطلاب، التي تتابع أمور المدرسة بشكل يومي، تقرر البدء بالإضراب وفي نفس الوقت التوجه لرئيس البلدية وإلى المسؤول عن ملف التربية والتعليم وإلى جميع الجهات المختصة في البلدية ووزارة التربيةه والتعليم، من أجل إيجاد الحلول الفورية للمشاكل العديدة التي تواجه المدرسة، ومن بينها توفير غرف دراسية ثابتة وإقامة ملعب رياضي للطلاب".

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وختمت اللجنة بالقول، إنه "مرة أخرى نؤكد أن مصلحة الطلاب وسلامتهم فوق كل اعتبار، ولن نتهاون في الحفاظ على حياة أبنائنا وبناتنا وتوفير الظروف الدراسية المطلوبة لهم".

هذا، وحاولنا في "عرب 48" الحصول على تعقيب بلدية رهط، لكن دون جدوى، وسنقوم بنشره إذا ما وصلنا لاحقا.