تسهيلات إيرانية جديدة لسلطنة عمان في المعاملات المالية

الأحد 8 ديسمبر 2019

كشف محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، إنه سيتم تسهيل المعاملات المالية بين إيران وسلطنة عمان، وذلك بعد محادثات أجراها مع وزير التجارة العماني علي بن مسعود السنيدي.



وأضاف، بعد الاجتماع الثامن عشر للجنة الاقتصادية الإيرانية العمانية المشتركة الذي عقد مساء السبت، أن تسهيل المعاملات النقدية بين قطاع الأعمال في البلدين كان هو المفتاح لتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

وأرجع هذه التسهيلات إلى أنها تأتي في إطار تحفيز التفاعلات التجارية والسياحية بين البلدين، فإن تطوير خطوط الطيران وخطوط الشحن لنقل البضائع ستتم متابعته بشكل جدي .

من جانبه، أعرب وزير التجارة العُماني علي بن مسعود السنيدي عن اهتمامه الشديد بتطوير العلاقات التجارية مع إيران، مضيفًا ”لن تدخر الحكومة العمانية أي جهد في تسهيل المعاملات الاقتصادية بين الجانبين، وجميع الإجراءات التي اتخذت حتى الآن تثبت هذا العزم“.

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ووفقًا لرئيس اللجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران وعمان، بلغت صادرات إيران إلى عُمان 728 مليون دولار هذا العام، في حين بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 1.16 مليار دولار، ما يشير إلى زيادة 5.3% في التجارة بين البلدين في حوالي 5 سنوات.

وكان وزير الصناعة والتجارة والمعادن الإيراني رضا رحماني، أعلن السبت، أنه وبحسب التقديرات فإن حجم التعاون التجاري والاستثماري وإنشاء المشاريع الاستثمارية والسياحية المشتركة مع سلطنة عمان يلامس 5 مليارات دولار.

وأضاف رحماني أنه ”تم تحقيق مليار دولار من حجم التعاون المقدر في السنة الماضية“، مشيرًا إلى أن الوفد العماني الحاضر يعد أضخم وفد يزور إيران منذ سنوات، حيث يضم بجانب المسؤولين الرفيعين، شخصيات من القطاع الخاص في مجال الصناعة والتجارة والتصدير.

وأكد وزير التجارة والصناعة والمعادن أن إيران تنظر إلى السلطنة بأنها الموقع الجغرافي الذي تتم عبره تنمية العلاقات مع الدول الإقليمية والعربية وشمال الأفريقية.