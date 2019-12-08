انتشار مخيف لأنفلونزا الخنازير في العاصمة صنعاء

الأحد 8 ديسمبر 2019

أكدت مصادر صحية في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإنقلابية أن الإدارة العامة لمكافحة الأمراض والترصد الوبائي سجلت 8 وفيات و31 حالة إصابة مشتبهة بفيروس إنفلونزا الخنازير (H1N1) منذ مطلع الشهر الحالي ديسمبر.



ونقل موقع "الثورة نت" عن المصادر قولها إن الإدارة سجلت يوم أمس الجمعة في صنعاء 3 حالات وفاة و11 إصابة بمضاعفات الالتهاب الرئوي الحاد واشتباه (H1N1).

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ويأتي انتشار مرض انفلونزا الخنازير في صنعاء، فيما لاتزال تسجل يومياً عشرات الإصابات بوباء الكوليرا، حيث سجلت صنعاء يوم الجمعة فقط 77 حالة إصابة بمختلف مديريات العاصمة.

هذا وتشهد العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي انتشاراً غير مسبوق للأوبئة والأمراض المنتقلة بالعدوى، نتيجة تردي الخدمات الصحية وفرض مليشيا الحوثي إجراءات تعسفية ضد المنظمات الدولية تحت مبررات وحجج واهية