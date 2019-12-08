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أستراليا تسعى لاحتواء الحرائق قبل عودة الموجة الحارة

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استغلت فرق مكافحة الحرائق في شرق أستراليا تحسن ظروف الطقس اليوم الأحد للسيطرة على حرائق الغابات وذلك قبل ارتفاع متوقع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.

ويستعر 96 حريقا في ولاية نيو ساوث ويلز التي تضم سيدني أكبر مدن أستراليا، وقد تمكنت فرق الإطفاء من احتواء نصفها تقريبا.

وغطى الضباب الدخاني مدينة سيدني التي يقطنها 5.2 مليون نسمة على مدار أسابيع وزادت الأمور سوءا يوم الجمعة باندماج عدة حرائق في حريق واحد ضخم قد تستغرق جهود إخماده عدة أسابيع.

وقال شين فيتسيمونس مفوض خدمة مكافحة حرائق المناطق الريفية في نيو ساوث ويلز إن درجة الحرارة ستتجاوز معدلها الطبيعي يوم الثلاثاء لتسجل 40 درجة مئوية مما ينذر باتساع نطاق الحرائق.

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