شكرا لقرائتكم خبر عن هونج كونج.. حملة اعتقالات وضبط أسلحة قبل مسيرة احتجاجية والان نبدء بالتفاصيل

ألقت شرطة هونج كونج القبض على 11 شخصا "لحيازتهم سلاح بدون ترخيص" وذلك قبل ساعات من بدء مسيرة يوم حقوق الإنسان، التي من المتوقع أن تجتذب حشودا كبيرة.

وتعد أول مرة تصرح فيها الشرطة أنه جرى مصادرة سلاح بسبب العزم على استخدامه في أحداث تتعلق بالمظاهرات المستمرة، التي تشهدها المدينة منذ يونيو الماضي.

وجرى مصادرة مسدس من طراز جلوك وأكثر من 100 رصاصة خلال العملية الشرطية.

وقالت الشرطة على موقعها على الفيسبوك إنها "تلقت معلومات تشير إلى أن شخصا ما كان قد شارك في تجمع غير قانوني من قبل يعتزم شن هجوم على الشرطة باستخدام أسلحة اليوم".