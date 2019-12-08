استاد جديد في الطريق.. الزمالك يقترب من محاكاة الأهلي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اقترب مجلس إدارة الزمالك المصري من التوصل لاتفاق مع شركة "استادات" للحصول على ملعب "بتروسبورت" كحق انتفاع لمدة 25 عاما خلال الفترة المقبلة، أسوة بغريمه التقليدي الأهلي الذي حصل على استاد "السلام".

وأكد مصدر بمجلس إدارة الزمالك لـ"العين الرياضية" أنه يتم حاليا وضع الرتوش النهائية بشأن الاتفاق بين النادي وشركة "استادات" للحصول على ملعب بتروسبورت.

وأضاف المصدر أن الزمالك هو من حدد الملعب بعد اختيار الأهلي لاستاد السلام، لافتا في الوقت ذاته إلى أن "المباريات الأفريقية ستقام بالسلام أو ملعب القاهرة أو برج العرب بالإسكندرية"، وهي الملاعب المحددة له سلفا في دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي حصل على استاد "السلام" كحق انتفاع لمدة 25 عاما، ليصبح ملعبه الرئيسي بشكل رسمي بداية من يناير/كانون الثاني المقبل.

يذكر أن ملعب السلام بالعاصمة المصرية القاهرة سيتحول اسمه مع بداية العام الجديد إلى "استاد الأهلي".