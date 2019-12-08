صحيفة أمريكية تنشر تفاصيل جديدة عن المتدرب السعودي الشمراني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

نشرت صحيفة ”نيويورك تايمز“ مزيدا من التفاصيل بشأن الطيار السعودي المتدرب محمد سعيد الشمراني (21 عامًا) منفذ إطلاق النار داخل قاعدة بحرية أمريكية في ولاية فلوريدا، والذي أودى بحياة ثلاثة أشخاص بينهم أمريكي من أصل يمني.



ونقلت صحيفة ”نيويورك تايمز“ عن مسؤول أمريكي قوله إن الشمراني قام قبل عدة أيام ، رفقة ثلاثة متدربين عسكريين سعوديين آخرين بزيارة مدينة نيويورك، بما في ذلك العديد من المتاحف.

ويحاول المحققون تحديد ما إذا كانت رحلة نيويورك رحلة سياحية – وغالبًا ما يقوم الطلاب الأجانب برحلات ترفيهية – أو ما إذا كانت هناك دوافع أخرى. كما كانوا يأملون في معرفة ما إذا كانت المجموعة قد التقت بأشخاص آخرين خلال الرحلة.

وأكدت تقارير إعلامية أمريكية يوم السبت نقلاً عن مصدر مطلع على التحقيق أن الطيار السعودي شاهد تسجيلات فيديو لحوادث إطلاق نار عشوائي خلال تناوله العشاء مع طلاب طيران سعوديين آخرين قبل أيام.

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ولم يجد المحققون بعد أي مؤشر يفيد بأن الشمراني كان على صلة بجماعات إرهابية دولية ويعتقدون أنه تحول للتطرف من تلقاء نفسه. وقالت نيويورك تايمز إنه دخل الولايات المتحدة للمرة الأولى العام الماضي ثم عاد للسعودية ودخل الولايات المتحدة مجددا في فبراير شباط وانضم لتدريب بالقاعدة قبل نحو ثلاثة أيام من الهجوم.

وذكر مسؤولون أن ثلاثة على الأقل من المصابين، وعددهم ثمانية، من رجال إنفاذ القانون الذين كانوا أول من وصل لموقع الحادث للسيطرة على الموقف. وأضافوا أن أحدهم ضابط بشرطة البحرية والاثنين من نواب قائد الشرطة.

وقالت عائلة أحد القتلى إن اسمه جوشوا كاليب واتسون (23 عامًا) وهو خريج حديث من الأكاديمية البحرية في أنابوليس بولاية ماريلاند.

وقال شقيقه ادام واتسون على فيسبوك يوم الجمعة إن ”جوشوا كاليب واتسون أنقذ عددًا لا يحصى من الأرواح …فبعد أن تلقى عدة رصاصات تمكن من الخروج وأبلغ فريق الشرطة عن موقع مطلق الرصاص وكانت تلك التفاصيل لا تقدر بثمن“.

وكشفت البحرية في بيان بالبريد الالكتروني عن هوية القتيلين الآخرين وهما محمد سامح هيثم (19 عامًا) وهو أمريكي من أصل يمني، وكاميرون سكوت ولترز (21 عامًا)، وكلاهما من سلاح البحرية يدرسان بالقاعدة.