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حريق مصنع بالهند يخلف 43 قتيلاً

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 ديسمبر 2019

حريق مصنع بالهند يخلف 43 قتيلاً

متابعات_الخليج 365

قال مسؤولون حكوميون في الهند؛ إن 43 شخصًا ،على الأقل، قُتلوا في العاصمة نيودلهي، اليوم الأحد، عندما اجتاح حريق مصنعًا مؤلفًا من ستة طوابق والعمال نيام.

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ونقلت رويترز، عن وسائل إعلام محلية، أن المصنع ينتج حقائب يد، وأن كمية كبيرة من المواد الخام كانت مخزنة داخل المبنى؛ ما أدى إلى انتشار الحريق سريعًا. ولم يتسن بعد، معرفة تفاصيل عن سبب الحريق.

 

وقال اتول جارك، المسؤول بهيئة مكافحة الحرائق في دلهي للصحفيين ”حتى الآن أنقذنا 50 شخصًا تضرر معظمهم من الدخان“.

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