إيران تنتهك الاتفاق النووي بأجهزة طرد مركزي جديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أكد مسؤول إيراني، أمس، أن إيران ستكشف قريبًا عن جيل جديد من أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم، في انتهاك جديد للاتفاق النووي المبرم مع القوى العالمية عام 2015.



وقال علي أصغر زارين، نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية للتليفزيون الإيراني الرسمي: في القريب العاجل سنكشف عن جيل جديد من أجهزة الطرد المركزي مصنَّعة محليا.. دون الخوض في التفاصيل.

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وكشفت إيران في سبتمبر الماضي، عن أنها بدأت في تطوير أجهزة طرد مركزي لتسريع عملية تخصيب اليورانيوم في إطار خطواتها لتقليص التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي الموقَّع عام 2015 بعد انسحاب الولايات المتحدة منه.

ويوم أمس الأول، طالبت القوى الأوروبية إيران خلال محادثات بالكف عن انتهاك الاتفاق النووي؛ لكنها لم تصل إلى حد تفعيل آلية يمكن أن تؤدي إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران وتقضي على الاتفاق الموقع عام 2015.