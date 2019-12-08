القوات العراقية تعلن تدمير اربعة انفاق وثلاثة كهوف في كركوك

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – كركوك

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، يوم السبت، عن تدمير أربعة أنفاق وثلاثة كهوف في محافظة كركوك.

وذكرت الخلية في بيان انه “خلال المرحلة السابعة لعملية إرادة النصر والتي انطلقت صباح السبت، فقد فتشت قطعات المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك ٤٥ قرية، وعثرت على أربعة أنفاق وثلاثة كهوف حيث تم تفجيرها، كما عثرت على ٤٥ عبوة ناسفة وعملت على تفجيرها”.

وأضافت أنه “تم ضبط دراجة نارية والقت القبض على اثنين من المطلوبين”.

المصدر: السومرية