مكتب التحقيقات الفيدرالي نشر أول صورة للسعودي الذي نفذ هجوم فلوريدا

نشر مكتب التحقيقات الفيدرالي في ​الولايات المتحدة الأميركية​ (FBI)، أوّل صورة لمنفّذ عمليّة ​إطلاق النار​ في قاعدة بينساكولا ب​ولاية فلوريدا​ الأميركية، السعودي محمد الشمراني. وأكّد أنّ "الشمراني برتبة ملازم ثاني في سلاح الجو السعودي ويبلغ من العمر 21 عامًا، وكان طالبًا طيّارًا في القاعدة"، وطلب من أيّ شخص لديه معلومات عن أنشطة الشمراني الاتصال، موضحًا أنّه "لا توجد تهديدات حقيقيّة على المجتمع في محيط القاعدة الجوية الأميركية".

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