رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي الالماني تدعو لإجراءات ضد روسيا

دعت رئيسة "الحزب المسيحي الديمقراطي" المحافظ في ألمانيا أنغريت كرامب- كارينباور إلى اتخاذ إجراءات جديدة ضد روسيا في أعقاب مقتل رجل جورجي في وسط برلين في وقت سابق من هذا العام يُعتقد أنها كانت جريمة اغتيال نفذتها روسيا.
وقالت كرامب- كارينباور لصحيفة "بيلد ام سونتاغ" الألمانية، "سيتعين على الحكومة الاتحادية مناقشة واتخاذ مزيد من ردود الفعل". وأضافت: "يتعين على الجانب الروسي الآن أن يسهم في التحقيق في هذه الجريمة".
وكان الضحية البالغ من العمر 40 عاماً قد قتل بالرصاص في وضح النهار في حديقة صغيرة في حي موابيت ببرلين في 23 آب الماضي.
وتشتبه وزارة الخارجية الألمانية في تورط وكالات الاستخبارات الروسية في إطلاق النار وطردت يوم الأربعاء الماضي اثنين من الدبلوماسيين الروس.
وتولت النيابة الاتحادية الألمانية مسؤولية التحقيق في إطلاق النار.
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