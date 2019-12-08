رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي الالماني تدعو لإجراءات ضد روسيا

دعت رئيسة "الحزب المسيحي الديمقراطي" المحافظ في ​ألمانيا​ أنغريت كرامب- كارينباور إلى اتخاذ إجراءات جديدة ضد ​روسيا​ في أعقاب مقتل رجل جورجي في وسط ​برلين​ في وقت سابق من هذا العام يُعتقد أنها كانت جريمة اغتيال نفذتها روسيا.

وقالت كرامب- كارينباور لصحيفة "بيلد ام سونتاغ" الألمانية، "سيتعين على ​الحكومة الاتحادية​ مناقشة واتخاذ مزيد من ردود الفعل". وأضافت: "يتعين على الجانب الروسي الآن أن يسهم في التحقيق في هذه الجريمة".

وكان الضحية البالغ من العمر 40 عاماً قد قتل بالرصاص في وضح النهار في ​حديقة​ صغيرة في حي موابيت ببرلين في 23 آب الماضي.

وتشتبه ​وزارة الخارجية الألمانية​ في تورط وكالات ​الاستخبارات الروسية​ في ​إطلاق النار​ وطردت يوم الأربعاء الماضي اثنين من الدبلوماسيين الروس.

وتولت النيابة الاتحادية الألمانية مسؤولية التحقيق في إطلاق النار.