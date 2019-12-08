فائض تجارة الصين مع أميركا في تشرين الثاني بلغ 24.60 مليار دولار

كشفت بيانات جمارك صينيّة، وفقًا لوكالة "رويترز"، أنّ "الفائض التجاري لبكين مع ​الولايات المتحدة الأميركية​ بلغ في تشرين الثاني الماضي، 24.60 مليار دولار"، ليتراجع من فائض الشهر السابق البالغ 26.45 مليار دولار.

ولفتت إلى أنّ "الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة في الفترة من كانون الثاني وحتّى تشرين الثاني بلغ 272.5 مليار دولار"، مبيّنةً أنّ "إجمالي تجارة ​الصين​ مع الولايات المتحدة نزل 15.2 بالمئة في الأحد عشر شهرًا الأولى من 2019، مع تراجع ​الصادرات​ 12.5 بالمئة وهبوط الواردات 23.3 بالمئة".