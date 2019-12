ما الذي نعرفه عن محمد الشمراني السعودي الذي يشتبه بشنه هجوما في قاعدة أمريكية؟

دبي - بواسطة محمد فارس شكلت عملية إطلاق النار في قاعدة عسكرية بولاية فلوريدا، وأسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة سبعة آخرين، صدمة في الولايات المتحدة وإحراجا كبيرا للمملكة العربية السعودية بعد الإعلان عن أن المشتبه بتنفيذها هو عنصر في قواتها الجوية كان في زيارة تدريبية للقاعدة.

وقد سارع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز إلى شجب واستنكار الهجوم الذي وصفه بأنه جريمة شنعاء.

وأشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن المشتبه به هو محمد سعيد الشمراني، وهو طالب متدرب من سلاح الجو السعودي، وقد أطلق النار على زملائه قبل مقتله في موقع القاعدة البحرية في بنساكولا التي تضم أكثر من 16 ألف عسكري و7400 مدني.

فمن هو الشمراني وماذا كان يفعل في القاعدة الأمريكية وما الدوافع المحتملة وراء إطلاق النار؟

نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصدر عسكري أمريكي قوله إن الشمراني يحمل رتبة ملازم ثانٍ في الجيش السعودي، وانخرط ببرنامج التدريب على الطيران بقاعدة بنساكولا البحرية والجوية في فلوريدا منذ عام 2017، وكان من المفترض أن ينهي تدريبه في يناير/كانون الثاني 2020.

وما زالت التحقيقات حول ملابسات الهجوم قائمة، ولم يتوصل فريق التحقيق إلى كيفية إدخال الشمراني مسدسا معه إلى القاعدة التي يُمنع فيها حمل السلاح.

BREAKING: Tweet by #Pensacola attacker Alshamrani suggests terrorist motive. Does not claim allegiance to any group, but echos Bin Laden: "The security is a shared destiny...You will not be safe until we live it as reality in [Palestine], and American troops get out of our land." pic.twitter.com/KALH4PXYKy