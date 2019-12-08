كوريا الشمالية تجري تجربة "هامة جدا"

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty أرشيفية لعمليات إطلاق صواريخ كورية شمالية

وقال متحدث باسم الأكاديمية الوطنية للعلوم في كوريا الشمالية: "تم إجراء تجربة هامة جدا في موقع سوهي لإطلاق الأقمار الاصطناعية في السابع من ديسمبر من عام 2019".

وأضاف المتحدث في تصريحه، الذي نقلته وكالة الأنباء المركزية، أن نتائج التجربة الأخيرة سيكون لها "تأثير هام" على تغيير "الموقف الاستراتيجي" لكوريا الشمالية.

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ولم يحدد تقرير الوكالة ما الذي تمت تجربته، لكن الموقع استخدم في السابق لإطلاق صواريخ إلى الفضاء.

وتأتي التجربة المزمعة بعدما حذرت كوريا الشمالية من أنها ستتخذ "مسارا جديدا" وسط جمود محادثات نزع السلاح النووي التي تجريها مع الولايات المتحدة.