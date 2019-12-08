حقق الفيلم السعودي “آخر زيارة” للمخرج محسن الضبعان، جائزة لجنة التحكيم، ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان الدولي للفيلم في مراكش في دورته 18.
وصرح أسامة القص، بطل الفيلم، أن طاقمه سعيد بتحقيق جائزة ضمن مهرجان مراكش، متحدثا عن غياب المرأة عنه.
وكان الفيلم السعودي آخر زيارة قد تلقى انتقادات بسبب غياب العنصر النسوي عنه، الأمر الذي رد عليه أسامة القس، بالقول إن قصة الفيلم وفكرته هي التي حددت ذلك، مضيفا أن نساء من خلف الكاميرا ساهمن في إنجازه.
يذكر أن الفيلم السعودي آخر زيارة حقق جائزة لجنة التحكيم، مناصفة مع الفيلم الصيني موزاييك برتريه للمخرج زهاي يي شيانغ.
كانت هذه تفاصيل خبر فيلم سعودي من دون نساء يتوج في مهرجان مراكش.. بطل “آخر زيارة” يبرر غياب العنصر النسوي-فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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