علاج مناعي يقي من الأورام السرطانية يُظهر نتائج واعدة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت شركة "بريستوا مايرز سكويب" للأدوية، أمس السبت، أن التجارب على عقار مُخصص لعلاج أحد أنواع أورام الدم السرطانية المتقدمة، أظهرت نتائج إيجابية لمدى فاعليته.
وحصلت الشركة على هذا العقر ضمن صفقة استحواذها على شركة "سلجين" للأدوية، مقابل 74 مليار دولار أميركي، وتعتزم أن الحصول على موافقة أميركية على العقار في نهاية العام الجاري.
والعقار نوع حديث من العلاجات المناعية المعروفة باسم "علاج المستقبلات الخيمرية للخلايا التائية" ويقوم بانتزاع الخلايا المناعية من المريض ويجري عليها بعض التعديلات ليجعلها تتعرف بشكل أفضل على الخلايا السرطانية وتهاجمها ثم يعيدها في المريض مرة أخرى.
وشملت التجربة ثلاثة مستويات من العلاج على 269 مريضا.
ووفقا لبيانات أعلنتها الشركة أمام مؤتمر للجمعية الأميركية لأمراض الدم في أورلاندو، استجاب ما يقرب من ثلاثة أرباع المرضى لهذا العلاج المؤلف من جرعة واحدة، وسجل 53 في المئة منهم استجابة تامة.
وتعد البيانات انتصارا لـ"بريستول مايرز" بعدما لاقت صفقة شراء "سلجين" مقاومة من بعض المستثمرين الذين عبروا عن اعتقادهم بأن المبلغ المعلن يزيد على القيمة الفعلية للشركة.
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