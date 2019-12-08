تجارب صاروخية بكوريا الشمالية وجمود بالمفاوضات النووية مع واشنطن

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أجرت كوريا الشمالية تجربة هامة جدا في موقع سوهي لإطلاق الأقمار الصناعية، وفق ما ذكرت، اليوم الأحد، وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، مع استمرار الجمود في المفاوضات النووية بين بيونغ يانغ وواشنطن.

وقال متحدث باسم الأكاديمية الوطنية للعلوم في كوريا الشمالية إنه "تم إجراء تجربة هامة جدا في موقع سوهي لإطلاق الأقمار الصناعية في السابع من كانون الأول/ديسمبر من عام 2019".

وأضاف المتحدث في بيانه الذي نقلته وكالة الأنباء المركزية، أن نتائج التجربة الأخيرة سيكون لها "تأثير هام" على تغيير "الموقف الإستراتيجي" لكوريا الشمالية. ولم يقدم البيان تفاصيل أخرى حول التجربة.

وكان الزعيم الكوري الشمالي، كيم حونغ أون، قد وافق على إغلاق موقع سوهي خلال قمته العام الماضي مع رئيس كوريا الجنوبية مون جاي - ان، في بيونغ يانغ كجزء من إجراءات بناء الثقة.

وعقد كيم أيضا ثلاث قمم مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، منذ حزيران/ يونيو من عام 2018، دون أن يتم إحراز أي تقدم في الجهود المبذولة لنزع السلاح النووي.

وتأتي التجربة الأخيرة في الوقت الذي تكثّف فيه بيونغ يانغ ضغوطها، قبل المهلة النهائية التي حددتها للولايات المتحدة نهاية هذا العام، لتقديم عرض جديد لاستئناف المحادثات النووية المتوقفة.

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وحذر نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي من العودة إلى الحرب الكلامية مع الولايات المتحدة، مهددا باستئناف الإشارة إلى ترامب بـ"العجوز الخرف"، وهو لقب أطلقته عليه بيونغ يانغ في ذروة التوتر بين البلدين عام 2017.

وتأتي هذه التعليقات بعد يوم من تحذير كوريا الشمالية للولايات المتحدة بأنها إذا استخدمت القوة فستواجه بـ"إجراءات متكافئة فورية على أي مستوى".

وتعليقا على ذلك، قال الرئيس الأميركي إنه لا يعتقد أن لدى زعيم كوريا الشمالية رغبة في التدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة العام المقبل، وإن تصرف بيونغ يانغ بعدوانية سيكون مفاجئا له.

وقال ترامب للصحافيين "سنرى ما سيكون عليه الأمر بالنسبة لكوريا الشمالية"، وذلك بعد أن قال سفير كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة يوم السبت إن مسألة نزع السلاح النووي ليست مطروحة على طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة.

وقال ترامب في تصريحات بالبيت الأبيض قبل توجهه إلى ولاية فلوريدا "تصرف كوريا الشمالية بعدوانية سيكون مفاجئا لي".

وأضاف "هو يعلم أن أمامي انتخابات مقبلة. لا أعتقد أنه ينوي التدخل فيها. لكن سيكون علينا الانتظار لنرى... أعتقد أنه يتطلع لأن يرى شيئا يحدث. العلاقة جيدة جدا لكن هناك بعض العداء. لا شك في ذلك".