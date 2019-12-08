مسؤول محلي في عدن يلوح بالإستقالة بسبب معوقات تواجه عمله

الأحد 8 ديسمبر 2019

لوح مدير عام مديرية المعلا بمحافظة عدن، فهد مشبق، بالإستقالة من عمله بسبب ما أسماها معوقات تواجه عمله .



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واعترف المأمور مشبق بعدم قدرته على الاستمرار في ظل عوائق اعترضت نشاطه وعدم تعاون المواطن وغياب المحافظة والحكومة في القيام بواجباتها تجاه الالتزامات التي ينبغي الاطلاع بها.

وأعلن مشبق خلال تصريحه اليوم براءة الذمة المالية وقال انه لايملك لا فلل ولا رصيد مالي ودعا الى النزول اليه للتحقق من ذلك.