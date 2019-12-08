اخبار العالم

مسؤول محلي في عدن يلوح بالإستقالة بسبب معوقات تواجه عمله

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول محلي في عدن يلوح بالإستقالة بسبب معوقات تواجه عمله والان مع التفاصيل

الأحد 8 ديسمبر 2019

لوح مدير عام مديرية المعلا بمحافظة عدن، فهد مشبق، بالإستقالة من عمله بسبب ما أسماها معوقات تواجه عمله .

 

Advertisements

واعترف المأمور مشبق بعدم قدرته على الاستمرار في ظل عوائق اعترضت نشاطه وعدم تعاون المواطن وغياب المحافظة والحكومة في القيام بواجباتها تجاه الالتزامات التي ينبغي الاطلاع بها.

 

وأعلن مشبق خلال تصريحه اليوم براءة الذمة المالية وقال انه لايملك لا فلل ولا رصيد مالي ودعا الى النزول اليه للتحقق من ذلك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول محلي في عدن يلوح بالإستقالة بسبب معوقات تواجه عمله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا