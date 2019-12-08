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رحلة ترفيهية لأطفال متأثرين بحرب مليشيا الحوثي في مأرب

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 8 ديسمبر 2019

نفذت مؤسسة وثاق للتوجه المدني اليوم السبت رحلة ترفيهية إلى حديقة مأرب العامة لأطفال الدورة الخامسة من المرحلة التاسعة والعاشرة من مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين بحرب مليشيا الحوثي المتمردة، الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

 

وفي الرحلة قضى الأطفال يوماً ترفيهياً في أقسام الحديقة المختلفة إضافة إلى تنفيذ عدد من النشاطات ومسابقات تعليمية وثقافية تساعدهم على التفريغ النفسي ومسح الملفات السلبية التي اكتسبت أثناء تجنيدهم أو تأثرهم بالحرب.

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وتأتي الرحلة ضمن البرنامج النفسي والاجتماعي والتعليمي الذي يخضع له “27” طفلاً مجنداً ومتأثراً بحرب مليشيا الحوثي من أجل إعادتهم إلى حياتهم الطبيعية وممارسة هوياتهم الطفولية.

 

يشار إلى أن المؤسسة تنفذ المرحلة التاسعة والعاشرة من المشروع الذي يستهدف إعادة تأهيل 160 طفلاً من مختلف المحافظات اليمنية.

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