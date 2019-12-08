- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مأرب.. إغلاق 17 منشأة صحية مخالفة وإحالتها الى النيابة العامة والان مع التفاصيل
الأحد 8 ديسمبر 2019
أغلق مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب العديد من المنشاة الصحية في مديرية "مدينة مارب" واحالتها الى النيابة العامة.
ووفق الوثيقة التي حصل "الثورة نت" على نسخة منها، فانه تم أغلاق 17 منشأة صحية نتيجة مخالفاتها القانونية والتي منها مزاولة العمل بدون تراخيص.
وأكد مدير مكتب الصحة والسكان بمديرية مدينة محافظة مأرب الدكتور علي السعدي، أنه وبعد استكمال الاجراءات القانونية بحق المخالفين تم احالة ملفاتهم الى النيابة العامة.
وتابع السعدي أن هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع كثرة الشكاوى والبلاغات التي تلقاها المكتب، مؤكداً أن الحملة مستمرة لضبط المنشأة المخالفة للوائح القانونية، ولن يكون لها وقت محدد.
من جهته ثمن وكيل المحافظة للشئون الادارية الاستاذ عبدالله الباكري الجهود المبذولة وأنها خطوة جيدة نحو تصحيح وضع المنشئات الصحية
كانت هذه تفاصيل خبر مأرب.. إغلاق 17 منشأة صحية مخالفة وإحالتها الى النيابة العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.