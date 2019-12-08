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شكرا لقرائتكم خبر عن المليشيا تنعى قائدا عسكريا كبيرا قتل خلال مواجهات مع المقاومة والان مع التفاصيل
الأحد 8 ديسمبر 2019
قتل قائد عسكري حوثي بارز مصرعه في إحدى جبهات محافظة الضالع جنوبي اليمن.
وذكرت مصادر عسكرية في جبهات الضالع أن القائد الحوثي العميد ناشر محمد الكريدي، قائد اللواء ( 103) من محافظة صعدة لقي اليوم مصرعه في المعارك التي تدور رحاها شمال الضالع، بين الجيش الوطني والمقاومة الجنوبية من جهة، ومليشيات الحوثي الانقلابية من جهة أخرى.
وتدور منذ أشهر معارك شرسة بين القوات الحكومية والمتمردين شمال وشمال غرب الضالع
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