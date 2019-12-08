شكرا لقرائتكم خبر عن مقاتلات التحالف تقصف مواقع وأهدافا للمليشيا في كتاف بصعدة والان مع التفاصيل

الأحد 8 ديسمبر 2019 شنت مقاتلات التحالف العربي في وقت متأخر من مساء السبت غارات جوية على مواقع وتجمعات لميلشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران في محافظة صعدة شمال البلاد.

وقالت مصادر محلية إن مقاتلات التحالف العربي شنت غارات جوية على مواقع وتجمعات لميلشيا الحوثي المتمردة في جبهة كتاف. Advertisements وتابعت المصادر أن الغارات طالت أطقما وأسلحة لميلشيا الحوثي المتمردة. وذكرت المصادر أن الغارات أسفرت عن مصرع وجرح عدد من عناصر الميلشيا وتدمير أطقم وأسلحة

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