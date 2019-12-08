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شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شباب في صنعاء برصاصة طائشة أثناء مطاردة طلاب ضالة والان مع التفاصيل
الأحد 8 ديسمبر 2019
قتل نجل صحفي يمني برصاصة طائشة أطلقها أحد جيرانه، مساء السبت 7 ديسمبر 2019م، في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي.
وأكدت مصادر محلية، أن الشاب محمد فاتك الرديني "16 عاماً" لقي حتفه برصاصة أطلقها أحد جيرانه بالخطأ في حي الجراف الغربي، حيث كان الجاني يطارد الكلاب المنتشرة في الحارة ببندقيته.
وتابعت، إن الجاني أطلق عدداً من الأعيرة النارية صوب الكلب، ولكن إحداها استقرت في جسد الشاب محمد فاتك الرديني نجل الصحفي بوكالة سبأ بعد أن ارتدت إليه من الأرض.
وأشارت إلى أنه تم إسعاف المجني عليه إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم إلا أنه توفي متأثراً بجراحه.
الجدير بالذكر أن آلافاً من الكلاب الضالة تنتشر في العاصمة صنعاء، وتتسبب في الكثير من الوفيات أغلبهم أطفال ونساء، وسط تجاهل المشكلة من قبل مليشيا الحوثي.
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